Aalten bald fast ohne Corona-Regeln

Bocholt/Aalten - Viele Bocholter fiebern sicherlich dem 20. März entgegen, dem Tag, an dem die meisten Corona-Beschränkungen in Deutschland fallen werden. Wenige Kilometer weiter in den Niederlanden ist dieser Tag schon am heutigen Freitag gekommen. So gut wie alle Einschränkungen fallen – inklusive Maskenpflicht und Abstandsregel. Und das, obwohl die Inzidenz im Nachbarland (1778) noch deutlich höher ist als in Deutschland (1278).