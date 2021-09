Aalten und Bocholt kooperieren beim Denkmaltag

Bocholt - „Mein Denkmal ist dein Denkmal“ ist in diesem Jahr das Motto des Tags des offenen Denkmals. Er findet am Sonntag, 12. September statt. Erstmals gibt es dabei eine Kooperation der Städte Bocholt und Aalten. Beide haben auch direkt ein zweitägiges Programm zusammengestellt, an dem zahlreiche Gebäude besichtigt werden können. Zudem gibt es Führungen.