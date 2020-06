Bocholt - Die Badesaison kommt diese Woche endlich auch am Aasee an. Ab Donnerstag, 11. Juni, kann in der Aasee-Badebucht wieder geschwommen werden. Bis Mitte September ist die Badestelle täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet, teilt die Stadt mit. An Wochenenden, Feiertagen und in den Sommerferien hat die Badestelle am Aasee bereits ab 10 Uhr offen.