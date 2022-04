Aasee-Brücke soll einen Überbau aus Stahl bekommen

Bocholt - Die Arbeiten an der Brücke bei McDonald’s am Aasee haben begonnen. An beiden Seiten ist bereits ein Teil des Holzüberbaus abgebrochen worden. Er soll nun durch einen neuen, konstruktiv gleichartigen Stahlbau ersetzt werden, der länger hält. Das hat die Stadt bereits im Dezember angekündigt. Gut sechs Wochen sollen die Arbeiten dauern. Der Fluss Pleystrang kann in dieser Zeit an dieser Stelle nicht überquert werden.