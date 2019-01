Aasee-Pläne: Debatte über Video und Ausschreibung

Bocholt - Die geplante Ansiedlung der Restaurantketten The Ash und L‘Osteria hat am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss Diskussionen nach sich gezogen. Anlass waren eine Anfrage von Soziale-Liste-Ratsfrau Bärbel Sauer, warum es keine Ausschreibung für die Vergabe der Baugrundstücke gebe, und ein BBV-Bericht über ein Facebook-Video, in dem sich Stadtbaurat Daniel Zöhler im Dezember für die Restaurant-Pläne am Aasee ausgesprochen hatte.