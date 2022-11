Aaseehalle wegen eines Fehlers der Lüftungsanlage unbenutzbar

Bocholt - Die Freizeithalle am Aasee sollte eigentlich schon seit Mai wieder in Betrieb sein – frisch saniert und mit neuem Dach versehen. Das ist sie aber nicht. Denn offenbar durch einen Planungsfehler an der Haustechnik ist die Halle seit Monaten nicht zu benutzen. Und es bleibt unklar, wann sie wieder geöffnet werden kann.