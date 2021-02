Bocholt - Ab Montag wird ein Teil der Schüler in NRW wieder in den Schulklassen unterrichtet. Während es in den vergangenen sechs Wochen ausschließlich digitalen Fernunterricht gab, sollen nun die Schüler der Grundschulen und die Abschlussjahrgänge der weiterführenden Schulen wieder im Klassenraum unterrichtet werden.