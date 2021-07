Ab Montag wird Bahnstrecke Bocholt-Wesel lange gesperrt

Bocholt – Die Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Strecke Bocholt-Wesel starten am Montag, 5. Juli. Von da an werde die 22 Kilometer lange Strecke „bis zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021“ für „moderne Elektrotriebzüge, die deutlich weniger CO2 ausstoßen“, umgebaut, teilt die Deutsche Bahn mit. Welche Umbaumaßnahmen geplant sind, was sich dann ändert und worauf Bahnfahrer in den kommenden Monaten achten müssen, gibt es hier in der Übersicht.