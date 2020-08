Bocholt - Am Montag hat die Landesregierung einen Katalog von Regeln veröffentlicht, wie der Schulbetrieb in der nächsten Woche in Nordrhein-Westfalen wieder aufgenommen werden soll. Einer der herausragenden Aspekte: Schüler der weiterführenden Schulen müssen auch im Klassenzimmer eine Maske tragen.