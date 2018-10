Abbiegeunfall in Lowick: Zwei Verletzte

Bocholt - Bei einem Abbiegeunfall auf der Wertherstraße in Höhe der Böggerinstraße sind Sonntagnachmittag zwei Bocholter verletzt worden. Eine 85-jährige Frau hatte dort von der Werther Straße aus in die Böggeringstraße abbiegen wollen und dabei vermutlich den Wagen eines 21-jährigen Bocholters übersehen, so Polizeihauptkommissarin Monika Wieschen.