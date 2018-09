Abendsprechstunde: Wenn die Brust plötzlich schmerzt

Bocholt - Bei unklaren Brustschmerzen zählt jede Minute. Eine Diagnose sollte so schnell wie möglich vorliegen, um so viel Herzmuskelgewebe vor dem Absterben zu retten. Dazu gibt es im St.-Agnes-Hospital die zertifizierte Chest Pain Unit (CPU) zur Verfügung – um die geht es in der nächsten Abendsprechstunde am 26. September.