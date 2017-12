Abfall landet häufig zwischen Containern

Bocholt - Papier und Flaschen sollten in die Container an der Ecke Eintrachtstraße/Gertrudenstraße gesteckt werden. Doch oft wird der Platz als Müllkippe genutzt. Dienstag standen dort mal wieder große Kartons mit Plastikabfall und anderweitig gefüllte gelbe Säcke. Das sei durchaus keine Seltenheit, bestätigt ESB-Chef Gisbert Jacobs. Von 100 Containern in Bocholt seien ein Dutzend „problematisch“.