Abifeier vor 50 Jahren zur Strafe abgesagt

Bocholt – Eigentlich hatten es sich die Goldabiturienten so schön ausgemalt: 1971, als sie ihre Reifeprüfung am St.-Georg-Gymnasium bestanden, hatten sie nicht feiern dürfen. Jetzt, 50 Jahre später, wollten sie ihre Abifeier mit den jetzigen Abiturienten nachholen. Doch nun macht ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Doch was ist 1971 eigentlich passiert?

Das BBV berichtete damals von dem Fall. Demnach erwägte Schuldirektor Heinrich Weber sogar einen Strafantrag gegen seine Abiturienten wegen Beleidigung. Auslöser dafür war ein umgedichtetes Kegelklub-Lied. Paul-Bernhard Weiß von der Abiturientia 1971 zitiert den Text: „Wir singen dem Weber ein Lied, ein Lied. Du altes Arschloch, du lebst ja immer noch.“ Im Übermut hätten die Abiturienten das gesungen. Dr. Michael Adam, der ebenfalls zur Abiturentia 1971 gehört, bestätigt das. Unter Alkoholeinfluss – wie das BBV berichtete – hätten sie aber nicht gestanden. Und „ihre Mädchen“ hätten die Abiturienten auch nicht dabei gehabt.

Bei den „Mädchen“ habe es sich um die Abiturientinnen der Marienschule gehandelt, die nach altem Brauch zum Abschiedsbesuch ins Georgs kamen, das damals noch eine reine Jungenschule war (während das spätere Mariengymnasium nur Mädchen aufnahm), berichtet Adam. Leider sei die Uhrzeit für diesen Besuch nicht mit der Schulleitung vereinbart worden, sodass die Abiturienten vergeblich auf die Lehrer warteten und dann aus Übermut das Lied sangen. Der Direktor warf sie daraufhin hinaus, sagte die Entlassfeier ab und nahm auch die Entschuldigung der Schüler nicht an.

Adams Vater, Dr. Hermann Adam, schaltete sich damals als Elternsprecher ein. Einige Tage vorher war er bereits vom Direktor zum Georgs gerufen worden. Der Grund: Die Abiturienten hätten einen Klassenraum in einen „Augiasstall“ verwandelt. Bevor diese „versaute Klasse“ nicht gereinigt sei, würden keine Abizeugnisse verteilt. „Mein Vater ist dann hin, hat den Klassenraum schnell selbst aufgeräumt und war in einer halben bis dreiviertel Stunde wieder zu Hause“, berichtet Michael Adam.

Vorgefunden habe er „eine Klasse mit etwa 50 teils zerrissenen Ferienfahrtenbroschüren, zwei Zigarettenstummeln und zwei umgefallenen Stühlen“, erklärte Elternsprecher Adam 1971 in einer Stellungnahme im BBV, in der er sich über „einseitige, teils falsche, teils stark übertriebene und chronologisch unrichtige Darstellungen in den Artikeln“ beklagte, durch die ein „völlig falsches Bild“ entstanden sei. „Diese Unordnung war in etwa fünf Minuten bereinigt.“

Für Dr. Michael Adam und Paul-Bernhard Weiß steht fest: Der Schuldirektor hat damals „überreagiert“. Das spiegelt auch die Stellungnahme der Klassenpflegschaften wider, die neben Dr. Hermann Adam vier weitere Elternvertreter unterschrieben, die sich um Streitschlichtung bemühten. Von weiteren Vorfällen ist dabei aber nicht die Rede.

Laut dem BBV-Bericht von 1971 gab es sie jedoch: Einige Abiturienten drohten einem Lehrer vor dessen Haus an, den Garten zu verunstalten. Bei einem anderen taten sie es und bei einem dritten „verschwanden“ etliche Flaschen Bier, heißt es dort. Adam und Weiß können sich nur noch an einen umgegrabenen Rasen erinnern. Wer oder wie viele Abiturienten dies getan hätten, wüssten sie nicht, sagen sie. „Aber es muss nach der Absage der Entlassfeier gewesen sein“, sagt Adam. Als eine Art Rache. Die Abi-Zeugnisse seien übrigens von den Eltern abgeholt oder zugeschickt worden, berichten Adam und Weiß.