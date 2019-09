Bocholt - „Ach Mensch“, flüstert eine Frau. Sie hat Tränen in den Augen. Gerade wurde die Herz-Jesu-Kirche in einem letzten Gottesdienst profaniert (entweiht). Langsam leert sich das Gebäude an der Klausenerstraße. Zurück bleibt der leere Tabernakel mit weit offener Tür. Das ewige Licht wurde vom Kerzenständer daneben genommen und brennt nun in der Kapelle aus.