Action bereitet Start in Bocholt vor

Bocholt - Der Discounter Action will am Donnerstag, 27. September, seinen neuen Markt am Westendkreisel eröffnen. Das teilt Maria Langhammer von der Presseabteilung des Unternehmens auf BBV-Anfrage mit. Dem Konzern stünden in Bocholt knapp 700 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung.