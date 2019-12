Bocholt - Von Dienstag, 26. November, bis Sonntag, 1. Dezember, gibt es in der Textilwerk-Weberei an der Uhlandstraße wieder den alljährlichen Adventsmarkt. Zum 24. Mal präsentieren Hobbykünstler an diesen Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre handgefertigten Kunst- und Dekorationsarbeiten.