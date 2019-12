Adventsmarkt in der Textilwerk-Weberei in Bocholt eröffnet

Bocholt - Im Web- und Maschinensaal der Textilwerk-Weberei an der Uhlandstraße habe 55 Aussteller am Dienstag ihre Stände aufgebaut. Im vorweihnachtlichen Ambiente findet dort bis Sonntag, 1. Dezember, der 24. Adventsmarkt statt. Fünf neue Anbieter seien in diesem Jahr zu der seit Langem zusammengewachsenen Adventsmarkt-Familie des Textilwerks hinzugekommen, sagte Museumsleiter Dr. Hermann Josef Stenkamp.