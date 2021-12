Adventstürchen: Der verborgene Eingang zur alten St.-Georg-Sakristei

Bocholt - Um in die Sakristei der St.-Georg-Kirche zu gelangen, gibt es zwei Türen: Die bekanntere ist die am St.-Georg-Platz in der Nähe des Brunnens, weil die von Gottesdienstbesuchern auch genutzt wird, um in die Kirche zu gehen. Die ältere Tür liegt etwas verborgen, gegenüber dem heutigen barrierefreien Ein- und Ausgang des Historischen Rathauses. „Sie wird nur noch selten genutzt“, sagt Pfarrer Matthias Hembrock.