Bocholt - Ratsmitglied André Ludwig (AfD) spricht sich dagegen aus, die geplante Ratssitzung am Mittwoch, 22. Dezember, stattfinden zu lassen. Dazu hat er einen Antrag gestellt, in dem er „auf eine hohe Gefährdung der Bevölkerung durch Omikron“ und auf den Lockdown in den Niederlanden hinweist.