AfD will im September in den Bocholter Stadtrat

Bocholt - Die AfD Bocholt tritt zur Kommunalwahl am 13. September an. Das bestätigte am Dienstag Stadtsprecherin Amke Derksen. AfD-Vorsitzender Martin Myhre hatte mehrere BBV-Anfragen dazu bisher unbeantwortet gelassen. Der Polizeibeamte Myhre hatte im Juni zunächst erklärt, als Bürgermeisterkandidat antreten zu wollen. Drei Wochen später zog er diese Ankündigung ohne Angabe von Gründen zurück.