Aggressiver Ladendieb wird erneut erwischt

Bocholt - Ein 20-jähriger Bocholter hat am Donnerstagmorgen in einer Drogerie in der Innenstadt versucht, etwas zu stehlen. Es ist in diesem Monat bereits das vierte Mal, dass der 20-Jährige beim Ladendiebstahl erwischt worden ist. In allen Fällen wurde er anschließend aggressiv. Der Mann ist laut Polizei schon mehrfach wegen Straftaten aufgefallen und vorbestraft.