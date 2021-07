Bocholt - Unter dem Motto „Bewegtes Bocholt – Mensch, beweg Dich!“, fand am Samstag ein Aktionstag für Sport und Bewegung statt. Verschiedenste Spielzeuge und Sportgeräte waren am Samstag in der Bocholter Innenstadt verteilt und wurden aktiv und mit viel Begeisterung genutzt.