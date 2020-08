Bocholt - Das Euregio-Gymnasium wird am Mittwoch, 12. August, den Schulbetrieb wieder komplett aufnehmen. Das teilten die Schulleiter Christoph Schultheiß und Jan-Bernd Lepping am Samstag in einer E-Mail an die Eltern mit. Alle 39 Klassen und Kurse sollen regulär starten.