Bocholter bricht zur Pilgerreise zu Fuß nach Rom auf

Bocholt - Alle Wege führen nach Rom, heißt das Sprichwort so schön. Der Bocholter Josef Hülkenberg hat sich am Freitag auf einen dieser Wege gemacht. Das Besondere an dieser Reise, die für Hülkenberg eine Pilgerreise ist: Er hat sie allein und zu Fuß angetreten. So soll es auch bleiben und wenn alles nach Plan verläuft, dann wird der Wanderer die Ewige Stadt in drei Monaten erreichen.