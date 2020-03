Bocholt - Am Vormittag des 22. März 1945 – am Sonntag vor 75 Jahren – löst in Bocholt eine Luftwarnung die andere ab. Im Süden fallen ab 8.30 Uhr Bomben, im Fildeken, im Westen. . . Bis kurz vor 14 Uhr dauern die Tieffliegerangriffe. Plötzlich ist es still. Zehn Minuten Ruhe. Dann der Großangriff, der die Stadt in etwa 17 Minuten in Trümmer legt.