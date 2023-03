Bocholt - Der Abriss der ehemaligen Georgius-Grundschule in Holtwick ist gestartet. Vergangene Woche ist das Gebäude entkernt worden, in dieser Woche sollen die Bagger ran. An der Stelle wird der Kindergarten St. Ludger neu gebaut. Er soll ab 2024 Platz für 95 Kinder bieten.