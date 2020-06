Altes Schöpfwerk in Bocholt muss saniert werden

Bocholt - Das Schöpfwerk Alte Aa, das 1971 gebaut wurde, ist in die Jahre gekommen. Die Maschinen- und Elektrotechnik ist veraltet, eine von zwei Pumpen ist nicht mehr betriebsbereit. Wilhelm Kirchner, der in der Verwaltung für die Stadtentwässerung zuständig ist, stellte in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses drei Varianten vor, wie das Bauwerk wieder voll funktionsfähig gemacht werden könnte.