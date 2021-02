Altpapier beschert ESB 2020 ein Minus

2020 habe der ESB durch den Verkauf von Altpapier Erlöse von rund 100.000 Euro erwirtschaftet, und zwar trotz der gesunkenen Marktpreise, betont ESB-Leiter Gisbert Jacobs auf Anfrage unserer Zeitung. Gleichzeitig lagen die Kosten für die Altpapiersammlung über die Blaue Tonne, die Altpapier-Container und die Annahme im Wertstoffhof bei etwa 250.000 Euro. Das sei aber nur auf den ersten Blick ein Minusgeschäft in Höhe von 150.000 Euro. „Würde man das Altpapier nicht mehr getrennt sammeln, sondern über die Restmülltonne entsorgen, wäre das nicht nur ökologisch unverantwortlich, sondern auch wirtschaftlich“, sagt Jacobs. „Denn dann lägen die Kosten um ein Vielfaches höher.“

Nach einer aktuellen Auswertung des Statistischen Bundesamtes von Januar betrug der durchschnittliche Jahrespreis für gemischtes Altpapier 2020 nur noch knapp die Hälfte (48,2 Prozent) des Durchschnittspreises von 2015. Besonders niedrig war der Altpapierpreis im März 2020, als der Preisindex nur noch 12,5 Prozent des Basiswerts von 2015 erreichte. Danach erholte er sich jedoch langsam wieder und erreichte im Dezember gut 85 Prozent des Indexes von 2015.

Für Gisbert Jacobs sind die Schwankungen keine Überraschung. „Der Papiermarkt unterliegt seit einigen Jahrzehnten Preisschwankungen, die sehr extrem ausfallen können“, sagt der ESB-Leiter. Daher würden Verträge über Papierverkäufe auch nicht mit Festpreisen geschlossen, sondern an Marktpreise gekoppelt.

Als Ursache für die derzeitigen Schwankungen sieht Jacobs die Lage auf dem Weltmarkt, vor allem in China. Europa und Amerika exportierten traditionell erhebliche Altpapiermengen auf dem Seeweg nach Asien. Jacobs: „Insbesondere China ist ein großer Abnehmer.“ Dort komme es in den Außenhandelsbeziehungen aber immer wieder zu Störungen. So habe China etwa ab 2019 seine Papierimporte drastisch gedrosselt. „In der Konsequenz gibt es in Europa ein großes Angebot an Altpapier, und der Preis sinkt“, sagt Jacobs.

Das hat letztlich auch Auswirkungen auf die Müllgebühren in Bocholt. Der ESB kann mit den Erlösen aus dem Altpapierverkauf die Entsorgung von anderem Müll verrechnen. „Die Einnahmen aus dem Altpapierverkauf kommen den Gebührenzahlern zugute“, sagt Jacobs. Das heiße aber auch: Sänken die Altpapierpreise, falle der gebührenentlastende Effekt geringer aus.

Dennoch: Auch bei niedrigen Altpapier-Preisen sei die Papiersammlung sinnvoll, betont Jacobs. Selbst in Zeiten niedriger Papiererlöse sei jedes Stück Altpapier, das getrennt gesammelt werde, ein Gewinn für die Umwelt und das Portemonnaie der Bocholter, sagt der ESB-Leiter.

Jacobs rät daher den Verbrauchern dazu, Papier aus Verpackungen möglichst ins Altpapier zu geben – und dafür auch neue Angebote der Verpackungsindustrie zu nutzen. Als Beispiel nennt er Joghurtbecher aus Plastik, die mit abziehbarem Papier ummantelt sind. Oder kombinierte Käsefolie, deren Papierschicht man abziehen und zum Altpapier geben könne.