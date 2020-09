Am Dienstag kein Streik bei Bocholter Stadt- und Schnellbus

Bocholt - Pendler und sonstige Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) müssen sich am Dienstag in ganz Nordrhein-Westfalen auf Ausfälle von Bus und Bahn einstellen. Grund sind die Warnstreiks, die die Gewerkschaft Verdi für Dienstag (29. September) im ÖPNV angekündigt hat. Bocholter Pendler kommen jedoch voraussichtlich glimpflich davon – zumindest, solange sie in der näheren Region unterwegs sind.