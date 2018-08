Am Freitag swingt Dinxperwick

Bocholt/Dinxperlo - Musikfreunde aller Stilrichtungen dürfen sich am kommenden Freitag, 24. August, auf einen besonderen Abend in Suderwick und Dinxperlo freuen. Erstmals findet „Dinxperwick swingt“ statt, ein Musikfestival mit elf Musikgruppen, Bands, Chören und Einzelmusikern an elf Plätzen in Suderwick und Dinxperlo. Anlass ist der 60. Geburtstag der Euregio.