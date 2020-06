Am Kubaai entstehen 450 Wohnungen

Bocholt - Jetzt ist es raus: Die Wohnungsbaugesellschaft WohnBau Westmünsterland will im nördlichen Kubaai-Areal 42.000 Quadratmeter kaufen. Dort will die Gesellschaft 450 neue Wohnungen schaffen. Am Dienstag wurde die Stadtpolitik im Bau- und Planungsausschuss über den Käufer informiert. Das BBV hatte exklusiv bereits am Samstag über das Vorhaben berichtet.