Bocholt - Langsam, aber kraftvoll schiebt die gelbe Raupe den Sand vor sich her. Nur wenige Meter daneben greift die riesige Schaufel des Baggers massenhaft Erdreich auf und befördert es auf einen der riesigen Berge, die am Vennweg in Mussum bereits zu sehen sind. Die Arbeiten sind nötig, weil hier das nächste Rückhaltebecken in Bocholt entsteht.