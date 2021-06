Bocholt - Nach langem hin und her steht erst seit April die Zukunft des Real-Marktes an der Welfenstraße fest. Nicht Edeka, sondern Kaufland wird den Markt übernehmen. Schon am kommenden Mittwoch, 23. Juni, will der Supermarkt-Riese seine erste Filiale in Bocholt eröffnen.