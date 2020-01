Die Ampeln an der Ebertstraße rund um den Bahnhof werden auf LED-Technik umgerüstet. Aus diesem Grund sind dort in den letzten Tagen Baustellenampeln eingerichtet worden. Mit den neuen LED-Ampeln will die Stadt „den Energiebedarf drosseln“, sagt Stadtpressesprecherin Amke Derksen auf BBV-Anfrage.