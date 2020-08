An der Hohe-Giethorst-Schule hapert es mit der digitalen Infrastruktur

Bocholt - In der Hohe-Giethorst-Schule wirkt es, als sei die Zeit stehen geblieben. An der Wand hängt noch eine alte grüne Tafel, auf die mit Kreide geschrieben wird. Neben dem Lehrerpult steht ein alter Tageslichtprojektor. So sieht es in den meisten der 20 Klassenräume aus. Nur sechs haben ein interaktives Whiteboard. WLAN gibt es im ganzen Schulgebäude nicht. Auch Tablets und Notebooks sind nicht vorhanden.