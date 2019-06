Angriff mit Teleskopstock: Prozess wegen versuchten Mordes

Bocholt - Im Prozess wegen versuchten Mordes gab es am zweiten Verhandlungstag überraschende Informationen: So hatte der 20-jährige Angeklagte selbst die ursprüngliche Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung revidiert und bei der Polizei ausgesagt, er habe seinen Vorgesetzten mit einem Teleskopschlagstock ermorden wollen. Am Donnerstag nun widerrief er diese Aussage.