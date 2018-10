Anhaltende Trockenheit bleibt Herausforderung für die Stadt

Auch der Teich am Wildgehege sieht kaum besser aus, sein Wasser ist grün. Dort werde allerdings zur Verbesserung der Wasserqualität ein Sprudler eingesetzt, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.Doch der „ökologische Zustand hat durch die lange Trockenheit gelitten“, so die Stadt. Be...