Anke Knuf gewinnt Landwirtschaftspreis

Außerdem wird in dem Rahmen auch der Landwirt des Jahres gekürt. Dieser Titel geht dieses Mal an Tobias Ilg aus Österreich. Der Bocholter Dirk Nienhaus schaffte es in der Kategorie Schweinehalter unter die besten drei. Den Sieg trug aber Benny Hecht aus Jüterbog davon. Auf ihrem Hof vertreibt Knuf ...