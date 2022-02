Anlage der ehemaligen DJK 97 Bocholt wird abgerissen

Bocholt – In Holtwick am Fischerweg/Auf dem Löverick soll ein neues Wohngebiet entstehen. Auf dem Gelände befindet sich auch die Sportanlage des ehemaligen Vereins DJK 97 Bocholt, die nach der Fusion des Klubs mit der DJK Lowick nach und nach aufgegeben wurde und schon längere Zeit nicht mehr genutzt wird. Jetzt hat eine Firma damit begonnen, das alte Vereinsheim am Fischerweg abzureißen.