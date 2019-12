Bocholt - Es tut so gut, in den grauen Novembertagen zu einer Reise in den Süden eingeladen zu werden, auch wenn es nur musikalisch ist. Zum Jahreshauptkonzert präsentierte der Bocholter Quartettverein unter Leitung von Otto Groll bekannte und beschwingte Musikstücke und bescherte den Besuchern einen wunderbaren Abend.