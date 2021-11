Ansturm auf Teststellen in Bocholt

Bocholt - Wer öffentliche Veranstaltungen besuchen, ins Kino oder das Restaurant gehen will – kurzum, wer am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will – für den gilt in diesen Tagen oft die 3G-Regel.

Ab kommender Woche wird der Nachweis darüber, ob man geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet wurde auch am Arbeitsplatz notwendig. Kein Wunder also, dass auch die Nachfrage nach den kostenlosen Bürgertests wieder stark zugenommen hat. „Die Nachfrage ist über Nacht explodiert“, sagt Erwin Wüst, Geschäftsführer der WS Handelsgesellschaft. Er beliefert verschiedene Teststellen in Bocholt und betreibt selbst eine solche am Biemenhorster Weg. Diese hat er nun aufgrund der erhöhten Nachfrage wiedereröffnet.

15 Teststationen listet der Kreis Borken aktuell auf seiner Übersichtskarte – und es werden laut Kreis jede Woche mehr. Auch Tim Pyschny betreibt eine Teststation am Bowlingcenter „Bowling 2000“ im Königsesch. „Wir haben die Station permanent offen gehalten“, sagt er.

© Tobias Kosthorst 15 Teststationen listet der Kreis Borken für Bocholt (Stand: Freitagnachmittag) auf seiner Internetseite.

(1) Punkt Apotheke am Ostwall

(2) Covid-Testzentrum Nordstraße

(3) Praxis Dr. Oehmen / Dr. Meyer

(4) Covid-Test-Zentrum am Marieng.

(5) St.-Agnes-Hospital

(6) Praxis Dr. Klett / Dr. Wiese

(7) Sertürner-Apotheke

(8) Covidtestzentrum Bocholt

(9) Lebenshilfe Bocholt

(10) Teststelle Bowling 2000

(11) Kneipp-Verein Bocholt

(12) DRK-Zentrum Goerdelerstraße

(13) WS Handelsgesellschaft

(14) Praxis Oliver Beutel

(15) Andé Papenbreer Therapie

Stand: 19. November, 15.30 Uhr

Nachdem die Nachfrage nach kostenpflichtigen Coronatests in der Zwischenzeit „deutlich eingebrochen“ sei, seien es jetzt am Wochenende wieder um die 400 Personen, die sich kostenlos testen lassen wollen. Auch Abstriche für PCR-Tests bieten Pyschny und sein Team an, diese werden in einem Labor in Neuss täglich ausgewertet. „Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt“, sagt Pyschny.

So würden auch Patienten zu ihm geschickt, die sich nach einem positiven Test „frei testen“ lassen wollen, um die Quarantäne beenden zu können. Auch das Team der Lebenshilfe in Bocholt hielt ihre Teststelle in den vergangenen Wochen offen. Die Zahl der Bürger, die einen Test machen wollen, habe sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen verdoppelt, sagt Centerleiterin Andrea Herkel.

Die Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes, die zuvor am Bahia-Parkplatz getestet haben, bieten Schnelltests nun am DRK-Zentrum an der Gördelerstraße an, berichtet Rotkreuzleiterin Silke Boysen. Sie rechnet durch die vermehrt eingesetzte 2G-plus-Regelung (Test trotz Impfung/Genesung) wieder mit einem deutlichen Zuwachs.