Bocholt - Seit Dienstagmorgen hat der Wertstoffhof des Entsorgungs- und Servicebetriebes Bocholt (ESB) an der Schaffeldstraße wieder geöffnet. „Der erste Ansturm war gewaltig“, sagt Heinz Welberg, stellvertretender ESB-Leiter, am Vormittag auf BBV-Anfrage. „Die ersten Autos standen schon um 7.45 Uhr in der Wartezone.“ Dabei öffne der Wertstoffhof erst um 9 Uhr.