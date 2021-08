Ansturm aufs neue Kaufhaus

Bocholt – Am 29. August 1931 bilden sich in der Osterstraße Menschentrauben: Das Kaufhaus „Wekape“, ein Warenhaus des Wohlwert-Konzerns aus Leipzig, öffnet seine Pforten. Über 4000 Artikel des täglichen Bedarfs werden dort zu Einheitspreisen angeboten. „Durch Masseneinkauf und schärfste Rationalisierung“ könne es seine Produkte „verblüffend billig“ verkaufen, hat das neue Wekape – eine von rund 240 Filialen in ganz Deutschland – geworben. Und das 1931, dem für Bocholt schwierigsten Jahr der Weltwirtschaftskrise. Die Leute strömen hin. Ein Foto davon hat das Stadtarchiv jetzt zum Foto des Monats August gekürt.