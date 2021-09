Bocholt - Geduldig warteten am Donnerstag rund 200 Menschen auf und an der Podiumsbrücke im Kubaai-Gebiet. Um 16.30 Uhr sollte hier Sahra Wagenknecht auf der Bühne erscheinen. Doch die Spitzenkandidatin der Linken in Nordrhein-Westfalen stand im Stau.