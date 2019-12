Arbeiten am Holtwicker Bach fast abgeschlossen

Bocholt - Die Arbeiten am neuen Regenrückhaltebecken und der Renaturierung des Holtwicker Baches gehen in die Endphase. Schon seit einiger Zeit schlängelt sich der Bach in Höhe des Proppertweges im neuen Flussbett. Zu sehen war das lange nicht, da der Bach weitestgehend trocken gelaufen war. Doch durch die Regenfälle in den letzten Wochen ist der Pegel gestiegen und der Bach auch als Bach zu erkennen.