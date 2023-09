Arbeiten an Lowicker Kita „Carlo“ starten

Bocholt - Der Bagger steht bereit, die Bauarbeiter auch und den Startschuss hat der fünfjährige Nick gegeben: nach dem offiziellen Spatenstich für den neuen Kindergarten in Lowick können die Arbeiten starten. In weniger als einem Jahr sollen sie abgeschlossen sein, denn die neue Einrichtung soll zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August 2024 an den Start gehen.