Archäologen finden einen Teil des Bocholter Stadtgrabens

Bocholt - Wie eine Reihe abgebrochener Zahnstocher ragen sie aus dem sandigen Boden. In einer Baugrube am Alten Ostwall sind auf einer Länge von knapp 20 Metern alte Holzpfähle zum Vorschein gekommen, die in den vergangenen Wochen von einer Archäologin untersucht wurden. Ergebnis: Es handelt sich offenbar um Überreste der früheren Wallanlage