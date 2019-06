Asbest in der Clemens-Dülmer-Schule entdeckt

Bocholt - In der Clemens-Dülmer-Schule an der Stresemannstraße sind gebundene Asbestfasern gefunden worden. Aufgefallen war das durch einen Feuchtigkeitsschaden, berichtete Dirk Lueg, stellvertretender Leiter des städtischen Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport, am Mittwochabend im Schulausschuss. Der Raum wird derzeit nicht genutzt und soll nun saniert werden.