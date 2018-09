Ateliersgemeinschaft „Art zeitweilig“ hat eine neue Bleibe

Beim „Moonlight Shopping“ am Freitag mit Weinfest in der Nordstraße können Besucher einen ersten Blick in den rund 150 Quadratmeter großen Verkaufsraum werfen, wo die Künstler eine Werksschau präsentieren. Offizielle Eröffnung des Ateliers ist jedoch erst am Samstag, 8.September, mit einer Vernissa...