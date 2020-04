Auch ein Pfleger im Guten Hirten infiziert

Bocholt - Nach dem ersten Corona-Fall eines Bewohners im Guten Hirten ist die Situation in dem Seniorenheim an der Karolingerstraße weiter angespannt. Das teilte Heimleiter Johannes Tepaße am Montag auf BBV-Anfrage mit. Zudem sei unterdessen auch ein Mitarbeiter des Seniorenheims positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Tepaße. Er ist nun in Quarantäne.